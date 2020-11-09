Son dakika... Bakan Varank paylaştı! 3 ayda üretildi

Bakan Varank açıklamasında şunları söyledi;

Bir kez daha kötü komşu ev sahibi yaptı!

COVID-19 PCR testlerinde kullanılan referans malzemelerini muadil enstitülerden ithal etmek istedik.

Sudan bahanelerle karşılaşınca TÜBİTAK UME, daha inovatif formda yerli ve milli malzemelerimizi 3 ayda üretti.