09.11.2020 - 10:19 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Varank paylaştı! 3 ayda üretildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından koronavirüs PCR testlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank açıklamasında şunları söyledi;
Bir kez daha kötü komşu ev sahibi yaptı!
COVID-19 PCR testlerinde kullanılan referans malzemelerini muadil enstitülerden ithal etmek istedik.
Sudan bahanelerle karşılaşınca TÜBİTAK UME, daha inovatif formda yerli ve milli malzemelerimizi 3 ayda üretti.
Pendik'te site sakini güvenlik görevlisine saldırdı!İstanbul Pendik’te saat 23.00'den sonra siteye yemek siparişi alınmamasına öfkelenen bina sakini, kadın güvenlik görevlisine hakaret edip, güvenlik kulübesinin camlarını yumruklayarak kırdı. Cam parçaları yüzüne isabet eden kadın, site sakininden şikayetçi oldu. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.