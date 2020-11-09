MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Varank paylaştı! 3 ayda üretildi
ABONE OL
09.11.2020 - 10:19 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Varank paylaştı! 3 ayda üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından koronavirüs PCR testlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank açıklamasında şunları söyledi;

Bir kez daha kötü komşu ev sahibi yaptı!

COVID-19 PCR testlerinde kullanılan referans malzemelerini muadil enstitülerden ithal etmek istedik.

Sudan bahanelerle karşılaşınca TÜBİTAK UME, daha inovatif formda yerli ve milli malzemelerimizi 3 ayda üretti.

Son dakika... Bakan Varank paylaştı 3 ayda üretildi

Pendik'te site sakini güvenlik görevlisine saldırdı!İstanbul Pendik’te saat 23.00'den sonra siteye yemek siparişi alınmamasına öfkelenen bina sakini, kadın güvenlik görevlisine hakaret edip, güvenlik kulübesinin camlarını yumruklayarak kırdı. Cam parçaları yüzüne isabet eden kadın, site sakininden şikayetçi oldu. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu!

15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu!

Sıradaki Haber