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28.03.2020 - 10:56 | | AA

Son dakika! Bakanlık açıkladı! Süre 2 hafta uzatıldı

Son dakika haberlere göre, Adalet Bakanlığı, corona virüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

Son dakika! Bakanlık açıkladı! Süre 2 hafta uzatıldı

Bakanlığın kararıyla, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri iki hafta daha ertelendi. 

Ayrıca, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de iki hafta daha uzatıldı.

Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı.

Türkiye'nin kibarlığıyla tanıdığı Burhan amca ilk kez konuştuORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkamadığı evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş sırasındaki kibar tavrıyla görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gören Burhan Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.
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