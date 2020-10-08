08.10.2020 - 23:47 | | AA
Son dakika! Bakanlık duyurdu: Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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