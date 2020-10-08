Son dakika! Bakanlık duyurdu: Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.