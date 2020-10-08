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08.10.2020 - 23:47 | | AA

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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