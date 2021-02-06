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06.02.2021 - 12:15 | | AA

Son dakika! Bakanlık duyurdu: UCM'den Filistin kararı

Dışişleri Bakanlığı'nca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Son dakika! Bakanlık duyurdu: UCM'den Filistin kararı

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), 1967‘den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

UCM’nin almış olduğu bu karar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve sözkonusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin sağlanması yönünde atılmış anlamlı bir adımdır.

Sözkonusu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında BM Genel Kurulu'nda ülkemizin öncülüğünde kabul edilen Filistin Halkına Koruma Sağlanmasına İlişkin Kararın hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır.

UCM kararının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi, İsrail'in Filistin halkına yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına karşı caydırıcılık tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

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