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02.11.2020 - 11:57 | | DHA, AA

Son dakika... Burhan Kuzu'ya veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

Son dakika... Burhan Kuzu'ya veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi.

İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00’de Fatih Camii’nde cenaze töreni gerçekleşecek. Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. 

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

İzmir'de yaşanan hadise ortada. 80'e yakın vefat, bine yakın yaralı var. Böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki de akıllarından geçmi,yordu. Rabbim bizlere iman, Kur'an, İslam ile ölmeyi nasip etsin.

Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Dava arkadaşlarına, milletimize başı sağolsun diliyorum.

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