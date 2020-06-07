MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika: Camiye Bizans bayrağı astılar! AK Parti'den çok sert tepki
ABONE OL
07.06.2020 - 15:36 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Camiye Bizans bayrağı astılar! AK Parti'den çok sert tepki

Son dakika haberi... Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından camiye Bizans bayrağının asılmasına tepki gösterdi.

Son dakika: Camiye Bizans bayrağı astılar! AK Parti'den çok sert tepki

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz.

Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler...

Son dakika: Camiye Bizans bayrağı astılar AK Partiden çok sert tepki

 

Pandemiden sonraki en yoğun gün! Herkes akın ettiMersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi, pandemi sonrasında en yoğun günlerini yaşıyor. Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması sebebiyle vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Yerli turistlerin bölgeye gelmeye başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren turizmciler ise alınan tedbirlerle sorunsuz bir tatil yaşanacağında hemfikir.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı

Son dakika! Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

65 yaş üstü sokağa çıkma izni başladı, izin saat kaçta sona erecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman son bulacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni başladı, izin saat kaçta sona erecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman son bulacak?

Sıradaki Haber