MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi
ABONE OL
05.01.2021 - 14:23 | | DHA

Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirme, “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta başlanacak. Kaftancıoğlu 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirdiği iddia edildi. Hakkında “özel hayatın gizliliği ihlal etmek” suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini bildirmişti.

TAKİPSİZLİK KALDIRILMIŞTI

Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmiş, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu’nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirilmişti. Altun’un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce , "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmış, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlemişti.

5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı! Gören inanamıyorVan'da yaşayan Sezgin Yılmaz (27), hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünde 5 TL’nin sağ üst köşesindeki 5'in yarısının olmadığını fark ettiğini belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 Uzman yardımcısı alımı | Başvurular başladı mı, hangi meslek gruplarından alım yapılacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 Uzman yardımcısı alımı | Başvurular başladı mı, hangi meslek gruplarından alım yapılacak?

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Diyarbakır'da günlük vaka sayısı 150'ye geriledi!

Diyarbakır'da günlük vaka sayısı 150'ye geriledi!

Sıradaki Haber