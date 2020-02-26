Son dakika! CHP'de Kılıçdaroğlu'na ilk rakip... Açıkladı!

Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağını Hürriyet'ten Rifat Başaran'a açıkladı.

Atıcı, konuyla ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

CHP'nin yaklaşan 37. Olağan Kurultayı öncesinde, 74 il kongresi tamamlandı.

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 37. Olağan Kurultay 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Büyük kurultay öncesi ilçelerde kongrelerini tamamlayan CHP'de, il kongreleri öne çekilerek 26 Ocak'ta başlatıldı.

CHP'de bugüne kadar aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 74 il başkanı belirlendi.

İl yönetiminin bulunmadığı Mardin dışında Kars'ta 27 Şubat'ta, Elazığ ve Tunceli'de 29 Şubat'ta yapılacak il kongreleri, 1 Mart'ta Afyonkarahisar, Yalova ve Kocaeli'deki seçimlerle tamamlanacak.

KURULTAY HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

CHP'nin, 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar da devam ediyor.

28 Mart'ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü olan 29 Mart'ta ise Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirecek CHP'de, kurultay hazırlıklarını Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Muharrem Erkek'den oluşan komisyon sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Ankara'ya gelecek partililer için kalacak yer, ulaşım, yiyecek gibi planlamaların şimdiden yapıldığı kaydediliyor. Partide bu kapsamda konaklama için 10 otelle anlaşıldığı, toplamda 2 bin kişilik yer ayırtıldığı belirtiliyor.