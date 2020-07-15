Son dakika... CHP'den çoklu baro düzenlemesine itiraz!

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın açıklaması yaptı.

Altay, kamuoyunda ‘çoklu baro’ olarak bilinen düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından bugün onaylandığına dikkat çekerek, “Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Mecliste kabul edilen kanun teklifini Cumhurbaşkanı bugün itibarıyla onayladı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yarın Anayasa Mahkemesinden muhtemelen öğle saatlerinde bir randevu isteyeceğiz ve bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yapacağım” diye konuştu.