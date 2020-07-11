11.07.2020 - 12:08 | | DHA
Son dakika... CHP'den Meclis'e havai fişek teklifi
Son dakika gelen habere göre; CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis Başkanlığı'na son dakika havai fişek satışının yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi verdi.
Bakan Kurum'dan canlı yayında kentsel dönüşüm müjdesiSon dakika gelen habere göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, 'Kentsel dönüşüm süreci hakikaten zor bir süreç. Yerinde yapacaksınız, gönüllü yapacaksınız. Kağıthane'de de bugün temelini atacağımız 688 konutun temellerini atacağız' dedi