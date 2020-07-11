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11.07.2020 - 12:08 | | DHA

Son dakika... CHP'den Meclis'e havai fişek teklifi

Son dakika gelen habere göre; CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Son dakika... CHP'den Meclis'e havai fişek teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis Başkanlığı'na son dakika havai fişek satışının yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

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