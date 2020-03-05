MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... CHP'li Özkoç ile ilgili fezleke Meclis'e gönderildi
ABONE OL
05.03.2020 - 15:52 | | AA

Son dakika... CHP'li Özkoç ile ilgili fezleke Meclis'e gönderildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Engin Özkoç hakkındaki fezlekeyle ilgili, "Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir" dedi.

Son dakika... CHP'li Özkoç ile ilgili fezleke Meclis'e gönderildi

 

Son dakika haberi I Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili hazırlanan fezlekenin Meclise gönderildiğini bildirerek "Konu Meclisin takdiri ve uhdesindedir." dedi.

Gül, Mecliste, gazetecilerin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun resen veya şikayet üzerine soruşturmaya imkan bulunan bir konu olduğunu belirten Gül, şunları söyledi:

"Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Soruşturma açılması, bir fezleke açılması demek, milletvekili olduğu için. Bu fezlekenin Adalet Bakanlığına ve Meclise gönderilmesi prosedürü işlemektedir. Soruşturmayla birlikte hazırlanan fezleke Bakanlığımıza gelmiştir, Bakanlığımız da bunu TBMM'ye göndermiştir. Fezleke iletilmiştir. Dolayısıyla bundan sonraki süreç TBMM'nin takdiridir. TBMM, takdiriyle, iradesiyle, bu süreci kendisi şekillendirecektir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Tüm hukuk yolları Anayasa ve kanunlar çerçevesinde işletilmektedir. Takdir yüce Meclisindir, bundan sonraki sürecin belirleyicisi de değerli milletvekillerinin ve milletin takdiriyle şekillenecektir."

Dünyanın her yerinde devlet başkanlarına hakaret etmenin suç olduğunu, başsavcılığın da soruşturma başlattığını açıkladığını vurgulayan Gül, Meclisteki iradeye karşı kimsenin bir şey söyleme hakkı bulunmadığını aktardı.

Eleştirilerin de olabileceğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Farklı düşüncede, farklı kanaatte olabilirsiniz ama hiç kimsenin bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele seçilmiş bir cumhurbaşkanına kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. Türkiye, hukuk devletidir. Hele şu dönemde daha bir birliktelik içinde olmak hepimizin ortak beklentisi, duygusudur. Savcılık soruşturma başlatmıştır, doğal sonucu fezlekedir. Fezleke Bakanlığımızca imzalanarak Meclise gönderilmiştir, konu Meclisin takdiri ve uhdesindedir."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
TBMM'de yumruklu kavga! 'Hukuk önünde hesap sorulacaktır'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 1 milyon liralık dava
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklaması yaptı.. Bakan Koca, "Çin'den Wuhan kentinden kaynağını alan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü sınav verdik, başarıyla götürdük. Bu virüsün dış kaynaklı olduğu... Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor" dedi. Öte yandan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler BİM'de satışa çıkıyor! 6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var?

Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler BİM'de satışa çıkıyor! 6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var?

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Sıradaki Haber