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20.08.2020 - 12:33 | | AA

Son dakika... Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li Tuma Çelik için karar günü!

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonuna, bugün sözlü savunmasını verdi.

Son dakika... Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li Tuma Çelik için karar günü!

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma  Komisyonun oluşturduğu 1. Hazırlık Komisyonuna geçen hafta yazılı savunmasını  sunan Çelik, komisyonun bugünkü toplantısına katıldı.

1. Hazırlık Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik'in, komisyondaki sözlü savunmasında da yazılı savunmasındaki ifadeleri kullandığını  aktardı.

Komisyon üyelerinden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın,  seçim bölgesinde bulunduğu için bugünkü toplantıya katılamadığını ve bu nedenle  de karar alamadıklarını anlatan Özkaya, "Komisyonumuz, görev süresinin de  dolacağı 24 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te toplanarak kararını verecektir." dedi.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma  Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonuna AK Parti'li Özkaya  başkanlık ediyor. Komisyonda, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur,  Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir  Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm bulunuyor.

Komisyon, 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı son toplantıda, Çelik'in  dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar  çıkacak.

Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu Karma  Komisyona sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde  toplanarak, asıl kararı verecek.

 

 

 

 

 

 

 

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