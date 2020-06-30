Son dakika haberleri: Çoklu baro teklifi Meclis'te! AK Parti'den açıklama

AK Parti'li Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, düzenlemeyle yeni avukatların, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı, yarı oranında ödeyeceğini belirtti.

Özkan, düzenlemeyle 2020 Ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçiminin, Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nun yapılacağını, seçimlerin barolar için 2 yılda, birlik için ise 4 yılda bir gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu düzenlemeyi neden yaptık, neden Meclis gündemine getirdik? Öncelikle baroların anayasada ve yasadaki görevleri dikkate alındığında bu ihtiyaçları karşılayamadıklarını tespit ettik. İkinci olarak özellikle son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve özellikle İstanbul-Ankara-İzmir'de avukatların yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden olmuştur.

Kanunun 1960'da yürürlüğe girdiği tarihte 10 bin olan avukat sayısı 130 binleri aşmış durumdadır. Artan avukat sayısı İstanbul'da 50 bini, Ankara'da 20 bini, İzmir'de 10 bini zorlamaktadır.

Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz. Her Baro Türkiye Barolar Birliği'nde 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek.

Düzenleme, başta CMK, adli yardım, çocuk hakları ve kurum ve kuruluşlarda da adil ve demokratik temsil için düzenlemeler içermektedir. Demokratik katılımla diğer siyasi partilerin görüşlerini aldık.

49. madde cübbe zorunluluğunu getiriyor. Geçmişte avukatlar eteği, başörtüsü, yaşam tercihi nedeniyle bazen hakim-savcıların bazen ise baroların linçine tabi tutuluyordu. Özellikle de kadın avukatlar bunun mağduru oluyordu. Cübbeyi giydiği zaman, cübbenin altında ne giydiği kimi ilgilendirir? Kimseyi.

Cübbe giyme zorunluluğu baki kalmak üzere avukatların kılık-kıyafetleri ile ekstra farklı, yaşam tarzını, dünya görüşünü, inancını tehdit eden baskılar olmasın anlayışıyla cübbeyi zorunlu kılıyoruz. Bunun haricinde de bir kıyafet zorunluluğu getirmiyoruz, bunları engelliyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası baro teklifiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Sayıca az olmalarına rağmen sistemin zaaflarından istifadeyle köşeleri tutmuş, menfaatperestliklerini ideolojik söylemlerin ardına gizleyen bir kesimin ülkenin önünü daha fazla tıkamasına daha fazla göz yummayacağız. Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz. Bu tartışmaların son örneklerinden birini genel olarak meslek örgütleri, özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak yürütme olarak bizim, hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz' ifadelerine yer vermişti.