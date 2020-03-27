Son dakika | Corona virüs tedbirleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Maalesef 92 can kaybı vardır.

Yoğun bakımda tedavi gören sayısı 344, bunların 42'si iyileşmiştir.

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken döneme girdik.

Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddi.

Paniğe asla kapılmayacağız. Bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz.

Ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkarlara kadar her kesimi kapsayan istihdamın korunmasını kapsayan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz.

Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da izin vermeyiz.

Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda kısa sürede bu meselenin üstesinden geleceğimizi biliyoruz.

Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlık şekilde yakalanmıştır.

İlk çıktığı günden itibaren süreci ciddiyetle takip edip, tedbirlerimizi alarak da avantaj kazandık.

Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkeyiz.

Ayrıca gerektiğinde yurt dışında malzeme tedariki de yapıyoruz.

Hızlı tanı KİT'lerini devreye sokarak test sayısını hızla arttırdık.

Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı.

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmesi için tüm kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor.