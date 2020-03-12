Son dakika...Corona virüsün hangi ilde çıktığı neden açıklanmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan cevap geldi

Dünyada hızla yaygınlaşan corona virüsü ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakanın tespit edildiğini önceki gün gece saatlerinde duyurmuştu. Türkiye'de ilk corona virüsünün görülmesinin ardından akıllara hangi ilde olduğu sorusu geldi. Bakan Koca Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın “Hangi ilde olduğunu neden açıklamadınız?” sorusuna yanıt verdi.

İşte Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı:

...Bizler fıkraya gülerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanımıza gelince “Sizinle ilgili konuşuyoruz” deyip söze girdik.

Koca tedbirlerin iyi gittiğini, bir vakanın ötesine rastlanmadığını belirtti.

“Bu rastlanmayacak anlamına gelmiyor” diyerek de temkinliliğini elden bırakmadı.

NEDEN SÖYLEMEDİ

Koronavirüse yakalanan kişinin hastalığı yurt dışından kapmış olduğunun da altını çizdi.

“Hangi ilde olduğunu neden açıklamadınız?” sorumuza verdiği yanıt ise dikkat çekiciydi:

“Virüsü almış olan kişinin kendisini ve ailesini karantinaya aldık. Eğer ili açıklamış olsaydık hassasiyeti sadece o vilayete yoğunlaştırır, diğer illerdeki tedbiri azaltabilirdik. Her yerde hassasiyeti diri tutmak için açıklamadık…”

Bu aşamada şu soruyu yönelttik:

“İran’da ilk vaka çıktığında siz ‘Kum kentini o an karantinaya alsalardı bu denli yayılmazdı’ demiştiniz. Ancak siz de ilk vakanın çıktığı yerin karantinaya alınmasını uygun bulmuyorsunuz?”

Yanıtı kısa ve net oldu:

“Tek bir hadiseye rastlandı, o da yurt dışı temaslı olduğu için karantinaya alma ve açıklama gereği duymadık. Eğer açıklasaydık, herkes sanki sadece orada varmış gibi bir algıya kapılıp, diğer illerdeki hassasiyeti düşürebilirdi.”

Hava sıcaklığının vaka sayısında bir azalmaya yol açıp açmayacağını sorduğumda ise yanıtı soruyla oldu:

“Yaz aylarında da grip olmuyor musunuz?”

Kış aylarındaki sıklıkta olmadığını anımsatınca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hava sıcaklığının nasıl bir etki yapacağını henüz tam bilmiyoruz. Ancak, sıcaklığın 26 derecenin üzerinde olduğu yerlerde de vakaya rastlanıyor. Belki bir nebze etkisi daha az olur. Ancak tamamen tükeneceğini söylememiz imkansız…”

Tek çözüm olarak hijyene dikkat edip, el yıkama ve mümkün olduğunca da kalabalık alanlarda bulunmamayı önerdi...