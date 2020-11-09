Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Gerek büyükelçilerimiz, gerekse danışmanlarım hep birlikte bu salonda bir aradayız. Büyükelçilerimiz olağan görevlerinin yanı sıra Koronavirüs salgınıyla da mücadele etmek zorunda kaldı.

Şimdiye kadar 1 milyon 300 bin insanın hayatına malolan salgın dünya genelinde üstü örtülen birçok çarpıklığın gün yüzüne çıkmasını sağladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak süreci yönettik.

Sadece sınırlar içinde değil, yurt dışında bulunan insanlarımızı da sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Sizlerin ve ekiplerinizin olağanüstü çabalarıyla, yurt dışında zor durumda kalan vatandaşlarımıza devletimizin yardım elini uzattık. 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk. 155 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa tıbbi yardımda bulunduk.

Gece gündüz demeden canla başla çalışan kamu görevlerimize teşekkür ediyorum.

Bayrağımızın dalgalandığı 248 yurt dışı temsilcimizi sığınılacak güvenli bir liman kıldığınız için her birinizi tebrik ediyorum.

Mücadelemiz henüz bitmiş değil. Hastalığın bir süre daha bizimle olacağı anlaşılıyor. Salgında hasta ve vefat sayıları ürkütücü boyutlara ulaştı. İnşallah bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğimize de inanıyorum. Salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini görüyoruz. Uluslararası kuruluşlar yeni dönemi okumakta çaresiz kalıyor. Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir

Hasta ve vefat sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz. Bu dönemi de kendi özgün politikalarımızla yönetmeye çalışıyoruz. Karamsarlığa kapılmadan, dengeli, uygulanabilir anlayışla hareket ediyoruz. 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet ederek bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğiz.

Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaratmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz."

"MÜZAKERE MASASINDAN ASLA KAÇMIYORUZ"

Suriye'de sadece teröristleri sınırımızdan uzaklaştırmakla kalmadık. 411 bin Suriyeli kardeşimizin de memleketlerine dönüşünü temin ettik. Irak'ta bölücü terör örgütünün belini kırdık. Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor. Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı, soğukkanlı davrandık. Müzakere masasından asla kaçmıyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz sorunu diyalogla çözme irademizin tezahürüdür.

Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların yurt dışında elini kolunu sallayarak eylem yapmasını anlayamıyoruz.

(Azerbaycan'daki gelişmeler)

Azerbaycan'ın işgal edilmesine sessiz kalamazdık ve kalmadık. Biz şuan Afganistan'dayız, Azerbaycan'dayız. Niye? Bunlar bizim kardeşlerimiz soydaşlarımız. Minsk 3'lüsü bir çözüm üretmedi. Hep oyalamaca. Çözüm üretmek gibi bir dertleri yoktu. Azeri kardeşlerimiz kendi göbeklerini ne yaptı kesti ve işi bitirdi.

Şuşa'nın düşüşünden sonra Aliyev kardeşimin açıklamalarını ekranlarda izledik. Niye? İki devlet aşkı olduğu için...

İnşallah kısa sürede Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları sahiplerine teslim edilecek.

12. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 12'incisi, bu yıl 9-10 Kasım'da düzenleniyor.

Konferans, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk defa karma bir yapıda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin merkezdeki büyükelçileri Konferansa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazır bulunarak, yurt dışındaki büyükelçileri ise çevrim içi olarak katıldı.