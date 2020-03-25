Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı o açıklama:

İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.

Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız.

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE

- En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak

- 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak

- Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak

- 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak.

- 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

- Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

- 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

- Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

- KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.

- Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

- Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.

- 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek.

- Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.

- Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.