Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Artık mecburi oluyor...

Son dakika haberine göre koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, denetimlerin sıkılaştırılacağını, uygulanan cezaların ise kamuda yapılacak işlemler öncesinde ödenmiş olmasının mecburi hale getirileceğini söyledi.

İşte koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni safhaya geçtik" sözleriyle açıkladığı yeni tedbirler:

Son dönemde vaka ve hasta sayılarında yaşanan artış hiç şüphesiz hepimizi üzüyor. Milletimizi bir kez daha temizliğe dikkat etme, maske kullanımı ve fiziki mesafe hususlarına riayete davet ediyorum.

Virüs taşıdığını bildiği halde evinde izole halde kalmak yerine sokağa çıkan, işine giden, diğer insanlarla bir araya gelen herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük vebal altına girmektedir.

Bu tedbirleri vatandaşlarımızın günlük hayatını zora sokmak için alıyor değiliz. Tam tersine bu tedbirlerin amacı insanlarımızın sağlığını korumaktır.

Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir.

İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir.

İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır.

Biz de Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni safhaya geçtik. Elde edilen tecrübelere ve kat edilen mesafeye göre bu konuda yeni stratejiler geliştiriyoruz.

Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişmeler yakından takip etmenin yanında kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz. Halen süren sekiz aşı geliştirme çalışmasından ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı.

Önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Unutulmamalıdır ki bu krizin üstesinden ancak hem devletin hem vatandaşın üzerine düşeni yapması halinde gelebiliriz.

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı. Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 1743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir."