30.03.2020 - 15:03 |
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Gelen son dakika haberine göre, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.
CNN Türk Muhabiri Dilay Dilaver Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya ilişkin şu bilgileri verdi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs ile ilgili çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdürüyor. Kabine toplantısı ilk defa temassız, video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıya Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın da eşlik edecek.
Bu kabine toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklama yapacağı duyuruldu.
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