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30.03.2020 - 15:03 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gelen son dakika haberine göre, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

CNN Türk Muhabiri Dilay Dilaver Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs ile ilgili çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdürüyor. Kabine toplantısı ilk defa temassız, video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıya Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın da eşlik edecek.

Bu kabine toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklama yapacağı duyuruldu.

Sadece ismi okunan kısa süreliğine içeriye girebiliyor!Corona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrolü olarak içeriye alınıyor. İçeriye girmek için Kapalıçarşı'nın Kılıççılar kapısı önünde bekleyen kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadı.
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