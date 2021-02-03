Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar

Edinilen bilgiye göre, sivil anayasa konusu, partinin MYK’sının yanı sıra Bakanlar Kurulu toplantılarında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün reform paketini anlattığı oturumlarda konu başlığı oldu. Gül sunum yaparken, “Hukuk reformu konusunda yaptığımız hazırlıklar bunlar. Bunlar üzerinden değerlendirme yaparak yasal düzenleme yapabiliriz. Ayrıca, biz parti olarak sivil bir anayasa konusunu gündemde tutan bir partiyiz. Nihai hedefimiz arasında bu da var” dedi.

SADECE DİNLEDİ

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, bakanın sözlerinin ardından söz alan bazı üyelerin de ayrıntıya girmeden anayasa değişikliğinin tekrar gündeme getirilebileceğini savunduğu öğrenildi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her iki toplantıdaki değerlendirmelerin üzerine yorum yapmadı.

Erdoğan’ın yeni anayasa önerisi sözlerine ilk yanıt veren kişinin Gül olmasının nedeninin de bu olduğu belirtiliyor. Gül aynı akşam, “Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir” demişti.

OLASI BAŞLIKLAR

AK Parti kulislerinde, yeni anayasada olabilecek başlıklar arasında cumhurbaşkanı yemininin değiştirilmesinden, hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere kadar değerlendirme yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle cumhurbaşkanı yeminindeki tarafsızlık ifadesinin yarattığı sıkıntılar aktarılıyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıyla ilgili düzenlemelerin de olabileceği, ABD’de olduğu gibi cumhurbaşkanına Meclis’e yasa teklifi sunma yetkisi verilmesinin de tartışılabileceği ifade ediliyor.