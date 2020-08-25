Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt paylaşımı...

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlarla birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Erdoğan beraberindekilerle Çarho mevkindeki etkinlik alanına geldi. Burada kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından otağ çadırına geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'TEMSİLİ MALAZGİRT ZAFERİ'Nİ İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat'taki etkinlik alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi’ni canlandırma etkinliğiyle okçuluk, kökbörü ve atalı okçuluk gösterilerini izledi.

Kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından han çadırına geçti. Çadırda düzenlenen yemek ikramı ve müzik ziyafetinin ardın Erdoğan ve beraberindekiler, etkinlik alanını gezdi. Daha sonra Malazgirt Zaferi’ni canlandırma etkinliğiyle okçuluk, kökbörü ve atlı okçuluk gösterilerini izledi. Gösterinin ardından gençlik merkezine geçen Erdoğan, akşam saatlerinde sanatçılar ve gençlerle akşam yemeği yemesi bekleniliyor.

Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MALAZGİRT PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Videolu paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile AKINCI TİHA'nın görüntülerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

HAVADAN İNCELEDİ

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Van Gölü kıyısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesini havadan inceledi.