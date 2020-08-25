MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt paylaşımı...
ABONE OL
25.08.2020 - 18:18 | | AA/DHA/İHA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt paylaşımı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat'taki etkinlik alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Ahlat'taki etkinlik alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi’ni canlandırma etkinliğiyle okçuluk, kökbörü ve atalı okçuluk gösterilerini izledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlanan klipte, 'Malazgirt Marşı' şiirini okudu.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlarla birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Erdoğan beraberindekilerle Çarho mevkindeki etkinlik alanına geldi. Burada kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından otağ çadırına geçti. 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlatta Malazgirt paylaşımı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'TEMSİLİ MALAZGİRT ZAFERİ'Nİ İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat'taki etkinlik alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi’ni canlandırma etkinliğiyle okçuluk, kökbörü ve atalı okçuluk gösterilerini izledi.

Kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından han çadırına geçti. Çadırda düzenlenen yemek ikramı ve müzik ziyafetinin ardın Erdoğan ve beraberindekiler, etkinlik alanını gezdi. Daha sonra Malazgirt Zaferi’ni canlandırma etkinliğiyle okçuluk, kökbörü ve atlı okçuluk gösterilerini izledi. Gösterinin ardından gençlik merkezine geçen Erdoğan, akşam saatlerinde sanatçılar ve gençlerle akşam yemeği yemesi bekleniliyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlatta Malazgirt paylaşımı...

Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MALAZGİRT PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlatta Malazgirt paylaşımı...

Videolu paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile AKINCI TİHA'nın görüntülerine de yer verildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlatta Malazgirt paylaşımı...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlatta Malazgirt paylaşımı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlatta Malazgirt paylaşımı...

HAVADAN İNCELEDİ

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Van Gölü kıyısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesini havadan inceledi.

    9 yaşındaki Sarp'ın 23 gün sonra cesedine ulaşıldıİzmir’in Foça ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan Sarp Göksoy'un (9), 23 gün sonra cesedi bulundu. Tekne batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yandan taramalı sonar cihazı ile 35 metre derinlikte tespit edilen ceset, sudan çıkartılıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? YKS sonucu için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama

    YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? YKS sonucu için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Antalya'da yeni corona virüs kararı! Köpük partisi yasaklandı

    Antalya'da yeni corona virüs kararı! Köpük partisi yasaklandı

    Sıradaki Haber