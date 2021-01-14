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14.01.2021 - 17:44 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde birazdan Çin'den Türkiye'ye getirilen Sinovac aşısını olacağı bildirildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olacak

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti MKYK üyelerinin de koronavirüs aşısı olması bekleniyor.

Ankara Şehir Hastanesi önünden son durumu aktaran CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş şu bilgilere yer verdi;

Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'ne gelmesi bekleniyor ve burada koronavirüs aşısı olması bekleniyor. Güvenlik görevlileri geldi ve burada güvenlik önlemlerini aldılar. Onlar dışında AK Parti kurmaylarının da burada olduğunu söyleyelim.

Az önce kontrol ettim. Yaklaşık bugün 250 bin aşı uygulandı. Türkiye'de aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam edecek.

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