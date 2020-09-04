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04.09.2020 - 14:20 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Makesi olmadığı için otobüse alınmadı, sileceklere tutundu!Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca, kendini yol kenarına attı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
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