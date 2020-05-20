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20.05.2020 - 19:27 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik toplantısı yapıldı

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülke güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik toplantısı yapıldı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı 3 saat sürdü.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Toplantıda, Suriye, Irak ve Libya başta olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik toplantısı yapıldı

 

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