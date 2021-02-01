Son dakika: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan belki vakti gelmiÅŸtir dedi ve ekledi: Harekete geÃ§ebiliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, mikro uydu fÄ±rlatma tesisi kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã§ok uzak olmayan bir tarihte, TÃ¼rkiye'nin ve dost Ã¼lkelerin uydularÄ±nÄ±n bu tesislerden uzaya gÃ¶nderileceÄŸini bildirdi.

ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan millete seslendi.

Yeni yÄ±lÄ±n ikinci ayÄ±nÄ±n ilk kabine toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, dÃ¼nya ve TÃ¼rkiye iÃ§in oldukÃ§a zorlu geÃ§en 2020'nin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k umutlarla girilen 2021'i yeni bir ÅŸahlanÄ±ÅŸ yÄ±lÄ± haline getirmenin gayreti iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

ErdoÄŸan, bu amaÃ§la yÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nden itibaren bir yandan salgÄ±nla mÃ¼cadeleye, diÄŸer yandan yatÄ±rÄ±mlara, eser ve hizmet kazandÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verdiklerini kaydetti.

Sadece ocak ayÄ±nda milletin hizmetine sunduklarÄ± eserlerin kÄ±sa bir Ã¶zetinin bile bu doÄŸrultuda katedilen mesafeyi gÃ¶stermeye yeterli olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yÄ±lÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ FÄ±rat Nehri Ã¼zerinde inÅŸa ettikleri KÃ¶mÃ¼rhan KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ile baÄŸlantÄ± tÃ¼neli ve yolunu hizmete aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Bu eserin, ElazÄ±ÄŸ ile Malatya'yÄ± birbirine baÄŸlamanÄ±n Ã¶tesinde, TÃ¼rkiye'nin doÄŸu-batÄ± ve kuzey-gÃ¼ney ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n en Ã¶nemli noktalarÄ±ndan olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, KÃ¶mÃ¼rhan KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n 660 metre uzunluÄŸu ve 380 metre orta aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla kendi kategorisinde dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k eseri olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

TÃ¼rkiye'nin uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndaki iddiasÄ±nÄ±n ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼n son iÅŸareti olan TÃ¼rksat 5A uydusunu 8 Ocak'ta Amerika'dan yÃ¶rÃ¼ngesine yolcu ettiklerini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°nÅŸallah 5B uydumuzu da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yaz baÅŸÄ±nda uzaya fÄ±rlatacaÄŸÄ±z. Uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda uzak mesafelerdeki bÃ¼yÃ¼k uydular yerine dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetleri ve teknik kolaylÄ±klarÄ± sebebiyle daha kÄ±sa mesafelerdeki mikro uydularÄ±n Ã¶nemi giderek artÄ±yor. Biz de bu amaÃ§la Ã¼lkemizde bir mikro uydu fÄ±rlatma tesisi kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k. Ä°nÅŸallah Ã§ok uzak olmayan bir tarihte, Ã¼lkemizin ve dostlarÄ±mÄ±zÄ±n uydularÄ±nÄ± kendi tesisimizden uzaya gÃ¶ndereceÄŸiz. HaberleÅŸmeden enerjiye, Ã§evrenin korunmasÄ±ndan savunma sanayisine kadar, geniÅŸ bir kullanÄ±m alanÄ±na sahip uzay ve uydu teknolojileri konusunda Ã¼lkemizi marka haline getirmekte kararlÄ±yÄ±z. Bu adÄ±mÄ±n, genÃ§lerimizin 2053 vizyonlarÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ±na yapacaÄŸÄ±mÄ±z en bÃ¼yÃ¼k desteklerden biri olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz."

"Yol haritasÄ±nÄ± konuÅŸtuk"

DiyarbakÄ±r-Ergani-ElazÄ±ÄŸ yolu Ã¼zerindeki DevegeÃ§idi KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve baÄŸlantÄ± yollarÄ±nÄ± 9 Ocak'ta hizmete aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ±, yÄ±lÄ±n ilk kabine toplantÄ±sÄ±nÄ± ise 11 Ocak'ta yaptÄ±klarÄ±na deÄŸinen ErdoÄŸan, kabine toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi TÃ¼rkiye Geleneksel Spor DallarÄ± Federasyonu'nun Ankara'daki tesislerinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sebebiyle genÃ§ler ve sporcularla bir araya geldiklerini kaydetti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de gÃ¶rev yapan Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri ile 12 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ise iliÅŸkileri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ve ortak fayda temelinde geliÅŸtirme iradesini teyit ettiklerini sÃ¶yledi.

Radyo Televizyon Gazetecileri DerneÄŸi'nin Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±ldÄ±klarÄ± 13 Ocak'ta TÃ¼rkiye medyasÄ±nÄ±n yanÄ±nda sanat, spor ve kÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade eden ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu yÃ¶netimiyle 15 Ocak'ta buluÅŸarak yeni dÃ¶neme iliÅŸkin yol haritasÄ±nÄ± konuÅŸtuklarÄ±na da deÄŸindi.

ErdoÄŸan, geÃ§en yÄ±lÄ± 169,5 milyar dolar gibi tarihin en yÃ¼ksek ihracat rekoru ile kapatan iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'de ve dÃ¼nyanÄ±n her yerinde yanlarÄ±nda olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini vurguladÄ±.

"Silvan Projesi GAP'Ä±n en bereketli bÃ¶lÃ¼mÃ¼"

TÃ¼rkiye'nin sanat birikimini gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Milli Saraylar Resim Sergisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± 15 Ocak'ta yaptÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2019 ve 2020 Ã–zel Ã–dÃ¼llerini, mÃ¼zecilik alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla TÃ¼rkiye'ye deÄŸer kazandÄ±ran kurumlara ve sanatseverlere 20 Ocak'ta takdim ettiklerini dile getirdi.

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye GenÃ§ Ä°ÅŸadamlarÄ± Konfederasyonu'nun yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleriyle 22 Ocak'ta bir araya gelerek hem geÃ§en yÄ±lÄ±n deÄŸerlendirmesini yaptÄ±klarÄ±nÄ± hem de yeni yÄ±lda yapÄ±labilecekleri konuÅŸtuklarÄ±nÄ± kaydederek ÅŸÃ¶yle devam etti:

"23 Ocak'ta Ã¶nce Ä°stanbul FÄ±rkateyni Denize Ä°niÅŸ ve Pakistan Milgem Korvet Projesi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gemi ilk kaynak tÃ¶renine katÄ±ldÄ±k. Bu tÃ¶rende TÃ¼rk savunma sanayisinin denizcilik sektÃ¶rÃ¼nde ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± seviyeyi bir kez daha gÃ¶rme imkanÄ± bulduk. ArdÄ±ndan DiyarbakÄ±r-Silvan BarajÄ± gÃ¶vde dolgusu, BaÅŸlar BarajÄ±, Ergani BarajÄ± ve Ergani Ä°Ã§me Suyu ArÄ±tma Tesisleri'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine canlÄ± baÄŸlantÄ± ile iÅŸtirak ettik. Silvan Projesi GAP'Ä±n en bereketli bÃ¶lÃ¼mlerinden birini oluÅŸturuyor. BÃ¼nyesinde 8 ayrÄ± baraj ve 23 sulama tesisi olan bu proje tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 2 milyon 360 bin dekar alanÄ± sulayacak. Silvan BarajÄ±'nÄ±n gÃ¶vde dolgusunu tamamlarken Babakaya ve Silvan Sulama TÃ¼nelleri'nin inÅŸaatlarÄ±na da hÄ±z verdik. Ä°nÅŸallah hem barajÄ±n hem tÃ¼nellerin hem de sulama tesislerinin inÅŸasÄ±nÄ± hedeflediÄŸimiz tarihlerde mutlaka ama mutlaka tamamlayarak DiyarbakÄ±r topraklarÄ±nÄ± bÃ¶lge ve Ã¼lkemiz iÃ§in Ã¶nemli bir kazanÃ§ kaynaÄŸÄ± haline getireceÄŸiz."

"GeniÅŸ bir alanda genÃ§lere hizmet verecek"

ElazÄ±ÄŸ ve Malatya illerinde can kaybÄ± yanÄ±nda ciddi yÄ±kama yol aÃ§an depremin birinci yÄ±lÄ±nda millete verilen sÃ¶zleri tutmanÄ±n sevincini paylaÅŸmak Ã¼zere 25 Ocak'ta ElazÄ±ÄŸ'a gittiklerini belirten ErdoÄŸan, "Depremin 6. ayÄ±ndan itibaren teslim edilmeye baÅŸlananlarla birlikte toplamda 8 bin konutun anahtarÄ±nÄ± hak sahiplerine verdik. ElazÄ±ÄŸ'da inÅŸa ettiÄŸimiz 20 bin konutun kalanÄ±nÄ± da yaz aylarÄ±na kadar tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. AynÄ± ÅŸekilde Malatya'da da 6 bin konutun tamamÄ±nÄ± yaza kadar bitirip, hak sahiplerinin hizmetine sunacaÄŸÄ±z." dedi.

Bu tÃ¼r projelerde sadece konut yapmadÄ±klarÄ±nÄ±, okulu, camisi, Ã§arÅŸÄ±sÄ±, parkÄ±, yeÅŸil alanlarÄ± ve diÄŸer tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±yla adeta yepyeni ÅŸehirler inÅŸa ettiklerini vurgulanan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ElazÄ±ÄŸ'da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÃ¶y konutlarÄ±, yÃ¶re halkÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak, planlamasÄ± ve projesiyle gerÃ§ekten Ã¶rnek bir Ã§alÄ±ÅŸma oldu. Bir kez daha bu konutlarÄ±n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. Rabbimden Ã¼lkemizi her tÃ¼rlÃ¼ afetlerden muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. ElazÄ±ÄŸ ziyaretimizde ayrÄ±ca Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuk ve genÃ§lik merkezinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± da yaptÄ±k. Bu merkezde yazÄ±lÄ±mdan kodlamaya, tasarÄ±mdan montaja, tarÄ±mdan binicilik ve okÃ§uluk sporlarÄ±na kadar geniÅŸ bir alanda genÃ§lerimize hizmet verilecek."

"YanlarÄ±nda olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz"

Devlet korumasÄ±nda yetiÅŸmiÅŸ genÃ§ler, engelliler, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±, gaziler ve gazi yakÄ±nlarÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir programÄ± 26 Ocak'ta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlediklerini de anÄ±msatan ErdoÄŸan, bu programda genÃ§lerden 1093'Ã¼nÃ¼n, engellilerden 1140'Ä±nÄ±n, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±, gaziler ve gazi yakÄ±nlarÄ±ndan 370'inin kamuya atamasÄ±nÄ± yaparak, sosyal devlet vazifesinin birini daha yerine getirdiklerini sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan uzun sÃ¼redir, genel kadrolarÄ±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bu amaÃ§la yapÄ±lacak atamalara tahsis ettiklerini belirterek, "Kamuda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu tÃ¼r istihdamlarÄ± ve sosyal destek programlarÄ±mÄ±zÄ±, kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin, milletinin her kesimine vefasÄ±nÄ± bir gereÄŸi olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra da ihtiyaÃ§ sahibi herkesin istihdamÄ±ndan aynÄ± ve nakdi desteÄŸine kadar her konuda yanÄ±nda olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

UluslararasÄ± iliÅŸkiler Ã§erÃ§evesinde pek Ã§ok devlet ve hÃ¼kÃ¼met temsilcisiyle telefon ve telekonferans gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ile yÃ¼z yÃ¼ze kabuller gerÃ§ekleÅŸtirdiklerine dikkati Ã§eken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tabii her biri aynÄ± zamanda Ã¼lkemiz meselelerinin konuÅŸulduÄŸu, tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± platformlar olan parti kongre Ã¼yelerimiz ve diÄŸer parti faaliyetlerimiz bu listenin dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. BunlarÄ±n yanÄ±nda haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ devlet ve millet meseleleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kabulleri veya telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini mutat mesaimiz olduÄŸu iÃ§in ayrÄ±ca saymÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan millete seslenen ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'ye sÃ¼rekli yeni eserler kazandÄ±rarak hizmet etmek, milletin refahÄ±nÄ±, huzurunu, gÃ¼venliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek ve TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

BugÃ¼ne kadar yaptÄ±klarÄ±yla yetinmeyip, geleceÄŸin bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye'sini inÅŸa etmek iÃ§in her alanda yoÄŸun hazÄ±rlÄ±klar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini vurgulayan ErdoÄŸan, "Ãœlkemizin son 18 yÄ±lÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸi, demokraside ve ekonomide kesintisiz bir reform gÃ¼ndemine sahip olmasÄ±dÄ±r. YÄ±llarca siyasi istikrarsÄ±zlÄ±klar, ekonomik krizler, darbeler, vesayet kÄ±skacÄ±nda bu Ã¼lkenin ve milletin enerjisini, vaktini, imkanlarÄ±nÄ± heba edenlerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kayÄ±plarÄ± telafi etmek iÃ§in gerÃ§ekten Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ãœstelik bu mÃ¼cadeleyi, Ã¼lkeyi bu hale getiren vesayetÃ§ilerin, darbecilerin kriz tÃ¼ccarlarÄ±nÄ±n nice sinsi tuzaklarÄ±na raÄŸmen baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±rdÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tabii 'reform' dediÄŸimiz deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m gÃ¼ndemi, dinamik bir sÃ¼reci ifade ediyor. GÃ¶revimiz dÃ¼nyanÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin deÄŸiÅŸen ÅŸartlarÄ±na, milletimizin deÄŸiÅŸen ihtiyaÃ§larÄ±na ve beklentilerine gÃ¶re yeni reform gÃ¼ndemleri oluÅŸturmaktÄ±r. Her kim 'ArtÄ±k bu Ã¼lkede yeni reforma ihtiyaÃ§ yok.' derse bilinmelidir ki o kiÅŸi TÃ¼rkiye'den de dÃ¼nyadan da toplumdan da bir haberdir." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze eÄŸitim sistemine deÄŸinen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Mesela daha dÃ¼ne kadar kendi Ã§ocuklarÄ±na dahi Ã¼niversite eÄŸitimi imkanÄ± sunamayan bir TÃ¼rkiye ile bugÃ¼n 8 milyon evladÄ± yanÄ±nda 200 bin yabancÄ±ya yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim saÄŸlayan bir TÃ¼rkiye'nin eÄŸitim yaklaÅŸÄ±mÄ± aynÄ± olabilir mi? AynÄ± ÅŸekilde geÃ§miÅŸte bÄ±rakÄ±nÄ±z dÃ¼nya ile rekabet etmeyi, kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n asgari ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak saÄŸlÄ±k, ulaÅŸÄ±m, enerji, sanayi, teknoloji, ÅŸehircilik, Ã§evre, spor altyapÄ±sÄ±na sahip olmayan bir Ã¼lkenin ihtiyaÃ§larÄ±yla bugÃ¼nkÃ¼ler aynÄ± olabilir mi? Yine kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki terÃ¶ristlerle baÅŸ etmekte zorlanan bir TÃ¼rkiye ile sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶tesinde gÃ¼venli alanlar oluÅŸturan Ã§ok da Ã¶telerde harekatlar yÃ¼rÃ¼ten bir TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik stratejileri aynÄ± olabilir mi?

Bu Ã¶rnekleri her alana teÅŸmil etmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Daha Ã¶nemlisi hayatÄ±n bir gerÃ§eÄŸi olan deÄŸiÅŸimin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan veya deÄŸiÅŸimi doÄŸru istikamette yÃ¶nlendirilemeyen toplumlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ± tecrÃ¼beleri ve yÄ±kÄ±mlarÄ± hemen yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda bizzat gÃ¶rÃ¼yoruz. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar dÃ¼nyanÄ±n her yerinde kÃ¶klÃ¼ siyasi, sosyal, ekonomik Ã§alkantÄ±lar yaÅŸanÄ±rken TÃ¼rkiye'nin olduÄŸu yerde Ã§akÄ±lÄ±p kalmasÄ± elbette dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez."

"Ãœlkemiz her alanda bÃ¶lgesel ve siyasal liderlik politikasÄ± izlemektedir"

TÃ¼rkiye'nin yÄ±llarca kÃ¼resel siyasi ve ekonomik deÄŸiÅŸimlerin gerisinde kalÄ±p, statÃ¼koya teslim olduÄŸu iÃ§in hep bÃ¼yÃ¼k bedeller Ã¶dediÄŸini kaydeden ErdoÄŸan, "Ä°nÅŸallah bu defa kÃ¼resel siyasi ve ekonomik deÄŸiÅŸimin Ã¶nÃ¼nde kendi inisiyatiflerimizi hayata geÃ§irmek suretiyle hedeflerimize ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Ãœlkemiz iÅŸte bu amaÃ§la bir sÃ¼redir ekonomiden gÃ¼venliÄŸe her alanda bÃ¶lgesel ve siyasal liderlik politikasÄ± izlemektedir." dedi.

Gelinen noktada yeni ve kÃ¶klÃ¼ reform ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n ertelenemez olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼klerini belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu Ã§erÃ§evede hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± zaten bir sÃ¼re Ã¶nce baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±k. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hukuki reformlarla Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomik reformlarla ilgili teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hamdolsun belirli bir seviyeye getirdi. Bu reform paketleri Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken dÃ¼nyadaki ve Ã¼lkemizdeki geliÅŸmelerin detaylÄ± bir analizi yanÄ±nda, ilgili tÃ¼m bakanlÄ±klarÄ±mÄ±zla kurumlarla sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±. HazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ortaya konulan tespitler ve teklifler Ã§erÃ§evesinde her kesimin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± ve beklentilerini karÅŸÄ±layacak taslaklar ortaya Ã§Ä±ktÄ±."

"KapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z"

Ortaya Ã§Ä±kan bu taslaklarÄ± hem kendi iÃ§lerindeki kurullarda hem de Cumhur Ä°ttifakÄ±'ndaki ortaklarÄ±yla deÄŸerlendirerek nihai aÅŸamaya getireceklerini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°nÅŸallah Ã§ok yakÄ±nda reform paketlerimizin felsefesini, amaÃ§larÄ±nÄ±, hedeflerini ve faaliyet baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± iÃ§eren kapsamlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Hemen ardÄ±ndan yasamanÄ±n alanÄ±ndaki konularla ilgili Meclis'te, idari alandaki konularla ilgili de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gereken mÃ¼ÅŸahhas adÄ±mlarÄ± atmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Esasen TÃ¼rkiye'de sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n 1960'tan beri hep darbeciler tarafÄ±ndan yapÄ±lan anayasalar olduÄŸu aÃ§Ä±ktÄ±r. Ne kadar deÄŸiÅŸtirirsek deÄŸiÅŸtirelim anayasanÄ±n ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mÃ¼mkÃ¼n olmuyor.

Bunun iÃ§in daha Ã¶nce yeni bir anayasa giriÅŸiminde bulunmuÅŸtuk. Mecliste sandalye sayÄ±larÄ±na bakmadan tÃ¼m partilerden eÅŸit temsilci ile baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar, CHP'nin sÃ¼reci tÄ±kamasÄ± ve uzlaÅŸmaz tutumu sebebiyle maalesef neticeye ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±r. Ãœlkemizin bu Ã¶nemli fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼yÃ¼z. Belki de ÅŸimdi TÃ¼rkiye'nin tekrar yeni bir anayasayÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n vakti gelmiÅŸtir.

Anayasa Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¶yle gizli saklÄ± mahfillerde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile irtibatlÄ± kesimlerin gÃ¶lgesinde, Ã¼lkesiyle zihni ve kalbi baÄŸlantÄ±sÄ± kopuk isimlerle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilecek bir iÅŸ deÄŸildir. Bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, milletin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde ve onun temsilcilerinin tamamÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla ÅŸeffaf bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi, ortaya Ã§Ä±kan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulmasÄ± gerekir. Cumhur Ä°ttifakÄ±'ndaki ortaÄŸÄ±mÄ±zla bu konuda bir anlayÄ±ÅŸ birliÄŸine varmamÄ±z halinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni anayasa iÃ§in harekete geÃ§ebiliriz."

Uzaktan eÄŸitim Ã¶ÄŸretimin temeli olan internete eriÅŸimdeki sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±ÄŸÄ± dikkate aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, "KÃ¶y okullarÄ±nda 15 Åžubat'ta eÄŸitim-Ã¶ÄŸretimin baÅŸlamasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±k. Ancak okullarÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ylerde vaka artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanmasÄ± halinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da Ã¶zellikle sÃ¶ylemek zorundayÄ±m. Kovid-19 her ÅŸeyden tehlikeli ve Ã¶nemli. YavrularÄ±mÄ±zÄ±n kaybÄ±na tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z olamaz." ifadelerini kullandÄ±.

Her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri almak zorunda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"8 ve 12. sÄ±nÄ±flar ile ilkokul ve Ã¶zel eÄŸitim okullarÄ±nda ki eÄŸitim Ã¶ÄŸretimin 1 Mart'tan itibaren baÅŸlamasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlanacak. Vaka sayÄ±larÄ±ndaki iyileÅŸmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazÄ±nda eÄŸitim Ã¶ÄŸretimin kademeli baÅŸlamasÄ± iÃ§in gereken Ã§alÄ±ÅŸmalar da yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek. Yine vakalarÄ±n belirli bir sayÄ±nÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte esnafÄ±mÄ±za yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kademeli olarak gevÅŸetilmesiyle ilgili takvimi de baÅŸlatmayÄ± planlÄ±yoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bÃ¶lgeleri yÃ¶netimlerinden Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± hususunda hassasiyet gÃ¶stermelerini beklediÄŸimizi belirtmek istiyorum."

ErdoÄŸan, yaklaÅŸÄ±k 11 aydan bu yana sabÄ±r ve metanetle tedbirlere riayet eden herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan millete seslenen ErdoÄŸan, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n son 1 yÄ±lda Ã¼lke ayrÄ±mÄ± yapmaksÄ±zÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¼retimi, tÃ¼ketimi, ticareti, yatÄ±rÄ±mlarÄ±, turizmi ve sosyal hayatÄ± derinden etkileyen sÄ±kÄ±ntÄ±lara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu dÃ¶nemde en gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomilerin bile kÃ¼Ã§Ã¼lmeye, daralmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HasarÄ±n boyutunu gÃ¶steren Ã§arpÄ±cÄ± bazÄ± rakamlarÄ± paylaÅŸmak istediÄŸini belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, 2020 yÄ±lÄ±nda kÃ¼resel ekonominin yÃ¼zde 3,5, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin yÃ¼zde 4,9, AVRO BÃ¶lgesi'nin yÃ¼zde 7,2 ve geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin yÃ¼zde 2,5 oranÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼lmesi bekleniyor. GÃ¶rmeye alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu oranlar veya bu rakamlar yaÅŸanan krizin ne kadar derin olduÄŸunu iÅŸaret ediyor. Bu denli bir ekonomik kÃ¼Ã§Ã¼lme aynÄ± zamanda iÅŸsizlik demektir. UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n verilerine gÃ¶re 2020 yÄ±lÄ±nda Ã§oÄŸu da genÃ§lerden ve kadÄ±nlardan oluÅŸan 255 milyon iÅŸ kaybÄ± yaÅŸandÄ±. Sadece bu iÅŸ kayÄ±plarÄ±nÄ±n ekonomik deÄŸeri 4 trilyon dolara yakÄ±n. BÃ¶ylesine zorlu bir kÃ¼resel konjonktÃ¼rÃ¼n TÃ¼rkiye'yi olumsuz etkilememesi elbette mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Fakat bizi dÃ¼nyadan ve Ã¶zellikle de geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerden ayÄ±ran Ã§ok Ã¶nemli avantajlarÄ±mÄ±z var. Biz son 18 senedir saÄŸlÄ±ÄŸa, sosyal gÃ¼venliÄŸe, sanayiye, teknolojiye yani toplumun refahÄ±nÄ± artÄ±racak her alana bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m yapan bir Ã¼lkeyiz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yatÄ±rÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iÅŸte bu gibi zor gÃ¼nlerde alÄ±yoruz."

SalgÄ±n sÃ¼resince TÃ¼rkiye'nin direncinin kÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi tam tersine Ã¶nÃ¼ne yeni fÄ±rsatlar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, milletin azmini, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yardÄ±mseverliÄŸini bu dÃ¶nemde yeniden tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶sterdiÄŸini vurguladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"SaÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Ã¶zverisini, sanayide, tarÄ±mda, hizmet sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan kardeÅŸlerimin alÄ±n teri tamamladÄ±. AÅŸÄ± ve ilaÃ§ geliÅŸtirmeye kendini adayan bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n tutkusunu uzaktan eÄŸitimle Ã¶ÄŸrencilerine ulaÅŸan Ã¶ÄŸretmenlerimizin Ã§abalarÄ± tamamladÄ±. SalgÄ±na karÅŸÄ± hep birlikte topyekÃ¼n bir seferberlik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. HÃ¼kÃ¼metimiz de bu sÃ¼reÃ§te saÄŸlÄ±ktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olacak adÄ±mlarÄ± attÄ±. HafÄ±zalarÄ±nÄ±zÄ± tazelemek adÄ±na verdiÄŸimiz desteklerin bazÄ±larÄ±nÄ± kÄ±saca Ã¶zetlemek istiyorum. YaklaÅŸÄ±k 650 bin emeklimizi kapsayan en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± Ã¶demesini 1000 liradan 1500 liraya yÃ¼kselttik. Sosyal destek kapsamÄ±ndaki tÃ¼m ailelere ilave nakdi yardÄ±m yaptÄ±k. BÃ¼yÃ¼klerimize sahip Ã§Ä±karak yalnÄ±z yaÅŸayan 80 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±n takibe aldÄ±k. Ekonomiyi canlandÄ±rmak ve istihdamÄ± korumak iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸimiz bir dizi tedbiri kararlÄ±lÄ±kla uyguladÄ±k. Bay Kemal Ã¶yle danÄ±ÅŸÄ±klÄ± dÃ¶vÃ¼ÅŸle, Ã¶yle gidip de Ã§Ã¶p konteynÄ±rlarÄ±nÄ±n iÃ§erisinden aldatmak suretiyle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± 'bak aÃ§, aÃ§Ä±k, sefil' gibi yalan yanlÄ±ÅŸ haberlerle, spekÃ¼lasyonlarla sen bu milleti aldatamayacaksÄ±n. Zaten bÃ¶yle sÃ¶yledikÃ§e de bak partin kendi iÃ§inde daÄŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±."

KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinin ÅŸartlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, kapsamÄ±nÄ± da geniÅŸlettiklerini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, ayrÄ±ca kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸmadan ve iÅŸsizlik sigortasÄ± ÅŸartlarÄ±ndan yararlanamayÄ±p Ã¼cretsiz izne Ã§Ä±karÄ±lanlar iÃ§in nakdi Ã¼cret desteÄŸi vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

ErdoÄŸan, "BunlarÄ± biz yapÄ±yoruz. Sosyal Koruma KalkanÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar Ã§eÅŸitli kesimlere verilen hibe desteklerinin rakamÄ± 49 milyar lirayÄ± geÃ§ti. EkranlarÄ± baÅŸÄ±nda bizi izleyen milletime sesleniyorum, 49 milyar lirayÄ± geÃ§ti. SGK teÅŸviklerimiz ve Ä°ÅžKUR desteklerimiz ile birlikte bu rakam nereye ulaÅŸÄ±yor biliyor musunuz, 71 milyar liraya ulaÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, geÃ§en yÄ±l salgÄ±n ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen 16 milyonluk turist sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°hracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za stok finansman desteÄŸi saÄŸladÄ±k. Eximbank kredi vadelerini uzattÄ±k. Ä°hracatÃ§Ä±lara, destekleme ve fiyat istikrar fonu kapsamÄ±nda 2,4 milyar lira destek Ã¶demesi yaptÄ±k. Dijital ortamda yapÄ±lan pazara giriÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± destekledik. Mart 2020'den itibaren belirli sektÃ¶rler iÃ§in mÃ¼cbir sebep hali ilan ederek vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini ve Sosyal GÃ¼venlik Kurumu prim Ã¶demelerini 6 ay erteledik. BÃ¶ylece 29 milyar lira vergi alacaÄŸÄ±nÄ± ve 40 milyar lira Sosyal GÃ¼venlik Kurumu alacaÄŸÄ±nÄ± erteleyerek, 2,5 milyon vergi mÃ¼kellefini rahatlattÄ±k. Yurt iÃ§i yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÄŸitim, Ã¶ÄŸretim hizmetleri, yeme iÃ§me, sinema ve konaklama hizmetlerini KDV oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 1'e indirdik. Ä°ÅŸyeri kiralamalarÄ±, otomotiv, motosiklet, bisiklet, kÃ¼Ã§Ã¼k ev aletlerinin bakÄ±m onarÄ±mÄ±, terzilik, kuru temizleme gibi genel orana tabi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yÃ¼zde 8'e dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k. Bu vergi indirimleri ile 2020'de 15 milyar lira, 2021 yÄ±lÄ±nda ise yaklaÅŸÄ±k 12,5 milyar vergiden vazgeÃ§miÅŸ olduk. Vergi dairelerine, SGK, gÃ¼mrÃ¼k idaresine ve belediyeye Ã¶denecek vergi, prim, para cezasÄ± gibi kamu alacaklarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Bu uygulamadan yararlanmak iÃ§in ÅŸu ana kadar 7,5 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z 108 milyar liralÄ±k alacaÄŸÄ± yapÄ±landÄ±rmak amacÄ±yla vergi dairelerimize baÅŸvurdu. SalgÄ±n sebebiyle faaliyetleri tamamen durdurulan kÄ±raathane, kahvehane, internet kafe ve sinema salonu gibi iÅŸletmelerin mÃ¼cbir sebep hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini de erteledik. KÃ¼Ã§Ã¼k esnafÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±na ve kÄ±sÄ±tlamalar nedeniyle gelir kaybÄ±na uÄŸrayan esnaflarÄ±mÄ±za da hibe ÅŸeklinde destekler vermeye baÅŸladÄ±k."

"EsnaflarÄ±mÄ±za 5 milyar liranÄ±n Ã¼zerinde bir nakdi destek veriyoruz"

SalgÄ±nÄ±n en Ã§ok etkilediÄŸi kesim olan taksi, dolmuÅŸ, servis iÅŸletmecileri, pazarcÄ±lar, terziler, oto tamircileri gibi basit usule tabi tÃ¼m esnaf ve sanatkarlarÄ± doÄŸrudan destek Ã¶demesi kapsamÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, "AynÄ± ÅŸekilde lokantacÄ±lÄ±k, pastanecilik, kadÄ±n ve erkek kuafÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, pansiyon, yurt-kreÅŸ iÅŸletmeciliÄŸi gibi faaliyetleri kÄ±sÄ±tlanan sektÃ¶rlerdeki esnaf ve sanatkarÄ±mÄ±zÄ± da aynÄ± kapsama dahil ettik. BÃ¶ylece 1 milyon 240 bin esnafÄ±mÄ±z 3 ay sÃ¼reyle ayda 1000 lira almaya devam edecek. AyrÄ±ca esnafÄ±mÄ±za bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde 750, diÄŸer ÅŸehirlerde 500 lira kira desteÄŸi Ã¶demesi yapÄ±yoruz. Sadece bu iki program sayesinde esnaflarÄ±mÄ±za 5 milyar liranÄ±n Ã¼zerinde bir nakdi destek veriyoruz." diye konuÅŸtu.

Lokanta, restoran ve kafe sahibi esnaflara yeni bir hibe desteÄŸinin mÃ¼jdesini kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Buna gÃ¶re 2019 yÄ±lÄ± cirosu 3 milyon liranÄ±n altÄ±nda olan iÅŸletmeler eÄŸer 2020 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 50 ve Ã¼zerinde bir ciro kaybÄ± yaÅŸadÄ±larsa azalan cirosunun yÃ¼zde 3'Ã¼ kadar hibe alabilecekler. Bu hibenin tutarÄ± da en az 2 bin lira, en fazla 40 bin lira olabilecek. Ä°nÅŸallah bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonrada esnafÄ±mÄ±zÄ±n, sanatkarÄ±mÄ±zÄ±n, Ã¼reticimizin, vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. UyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomi politikalarÄ±nÄ±n olumlu etkileri 3'Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekten itibaren makro ekonomik verilerimize yansÄ±maya baÅŸladÄ±.

Ã–ncÃ¼ gÃ¶stergeler 2020 yÄ±lÄ±nÄ± yÃ¼zde 1'in Ã¼zerinde bir bÃ¼yÃ¼me ile kapatabileceÄŸimize iÅŸaret ediyor. Son uluslararasÄ± analizler, G20 Ã¼lkeleri iÃ§inde 2020 yÄ±lÄ±nÄ± pozitif bÃ¼yÃ¼me ile kapatabilecek iki Ã¼lkenin TÃ¼rkiye ve Ã‡in olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Ekonominin Ã¼retim, tÃ¼ketim, yatÄ±rÄ±m harcamalarÄ± ve ihracat tarafÄ± oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ seyrediyor. BÃ¼yÃ¼me bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli bir gÃ¶sterge olan imalat sanayi satÄ±n alma yÃ¶neticileri endeksi kesintisiz 8 aydÄ±r yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸiyor. Yeni ihracat sipariÅŸleri ile aÄŸustostan bu yana endeksteki gÃ¼Ã§leniÅŸ daha da hÄ±zlanÄ±rken istihdamda 2017 sonundan beri en yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸtÄ±k. AmacÄ±mÄ±z yatÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ±, Ã¼retim kapasitemizin geliÅŸmesi ve sektÃ¶rlerimizin rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼n artmasÄ±dÄ±r."

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VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tasarruflarÄ±nda yavaÅŸ yavaÅŸ TL'ye dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. Bu olumlu geliÅŸmelerin yanÄ±nda ekonomide sorunlu alanlarÄ± da biliyoruz.

YÃ¼ksek enflasyonun hem Ã¼retici hem de tÃ¼ketici cephesinde oluÅŸturduÄŸu tahribatÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. GÄ±da enflasyonu en bÃ¼yÃ¼k tehditlerden biridir. Â Tarla veya fabrikayla market arasÄ±ndaki fiyat farklarÄ±nÄ±n ekonomik gerekÃ§elerle izah edilemeyecek seviyelere Ã§Ä±kmasÄ± bizi de rahatsÄ±z ediyor. GÃ¼ndemimizin en Ã¶nemli maddelerinden bir tanesi oydu.Â ÃœÃ§ beÅŸ aÃ§gÃ¶zlÃ¼ tÃ¼ccarÄ±n milletimize ekmeÄŸini ve aÅŸÄ±nÄ± zehir etmesine izin veremeyiz. KuraklÄ±ÄŸÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerde Ã¼retimi dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi tÃ¼m dÃ¼nyada gÄ±da fiyatlarÄ±nÄ± hareketlendirmiÅŸtir. UluslararasÄ± piyasalarda ayÃ§iÃ§eÄŸinde 2 katÄ±na varan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± yaÅŸandÄ±. Avrupa ve ABD'deki boÅŸ market raflarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sebeplerinden biri de budur. Hamdolsun bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na mÃ¼saade etmedik, etmeyeceÄŸiz. 22 milyar liralÄ±k destekle tarÄ±msal Ã¼retimin kesintisiz devamÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. GÄ±da fiyatlarÄ±ndaki oynaklÄ±ÄŸÄ±n azalacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. Ã–ncelikle gÄ±dada piyasa denetimine devam edeceÄŸimizin altÄ±nÄ± Ã§izmek istiyorum. Ãœretimden perakendeye kadar gereken tedbirleri almaya baÅŸladÄ±k. Erken uyarÄ± sistemi kurarak Ã§ok hÄ±zlÄ± karar alma mekanizmasÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z.Â

Bu konuda Ã¶zel sektÃ¶re Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yorum, gelin bu iÅŸi daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bir seferberliÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼relim

DÃ¼nya aÅŸÄ± bulamazken bizde bu sÄ±kÄ±ntÄ± yok, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± kararlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.Â

BugÃ¼nkÃ¼ kabine toplantÄ±mÄ±zda salgÄ±n tedbirlerini yeniden gÃ¶zden geÃ§irdik. Sahadaki aÅŸÄ± uygulamasÄ± belirlenen Ã¶ncelikler doÄŸrultusunda sÃ¼rÃ¼yor. KOVÄ°D-19'nun mutasyona uÄŸramasÄ± herkes gibi bizim de iÅŸimizi zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. SalgÄ±nla mÃ¼cadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz.Â

Bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸleri yanÄ±nda milletimizin her kesiminden gelen seslerine kulak veriyoruz.

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