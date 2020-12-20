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20.12.2020 - 18:24 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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