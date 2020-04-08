Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.