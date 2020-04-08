08.04.2020 - 17:04 |
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü
Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Şi Cinping görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
Bakan Koca açıklamıştı! Corona karantinasındakiler böyle takip edilecekSon dakika gelen bilgilere göre; Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) geliştirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Koronavirüsle mücadelemize yeni tedbirler eklemeye devam ediyoruz. En yeni adımımız, Sağlık Bakanlığımız tarafından geliştirilen “Pandemi İzolasyon Takip Projesi.” Bu projeyle birlikte artık virüse karşı daha da güçlüyüz!" mesajını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Vakaları, temasta olanları, şüpheli olanları takip etmek ve bu vakaların özellikle izole olmalarını ve evde takibini, dışarı çıkıp, çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Bu 3 operatör ve BTK'nin iş birliğiyle olan bir tablo" demişti.