07.08.2020 - 13:15 | | AA
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Cami'sinde
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi. Erdoğan'ın,cuma namazının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını ikinci kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılacak.
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınmıştı.
Cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve dış politika mesajları vermesi bekleniyor.
'Kadının üzerine oturmuş bıçaklıyordu'Bursa'da kardeşi Mustafa B. tarafından 9 yerinden bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mustafa B.’nin mahalleli tarafından zorla dışarıya çıkarılıp etkisiz hale getirilmesi ve sağlık ekiplerinin Gülbakan'a müdahalesi ise kameraya yansıdı. Mustafa B.'yi etkisiz hale getiren Uğur Yılmaz, “Bir adam Zübeyde ablanın üzerine oturmuş bıçaklıyordu. Durumu görünce bıçaklayan kişiyi etkisiz hale getirdim” dedi.