Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekmişti! Çalışmalar 3 koldan başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." sözleriyle ekonomi ve yargı alanındaki reformlara ilişkin mesajını bir kez daha vermişti.

Peki o reform çalışmalarının ayrıntıları neler? CNN TÜRK'ten Kıvanç El'in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve AK Parti olmak üzere 3 koldan yürütülen çalışmalar yıl başına kadar şekillenecek.

İlk ayak bakanlık. İki önemli konu çalışılıyor. AİHM kararları çerçevesinde verilen ihlal kararlarının analizi ve buradaki sıkıntıların tespiti ilk başlık. Diğer başlıksa hakim ve savcıların İnsan Hakları Eğitimi. Bu noktada “En iyi kanun da olsa uygulama önemli” vurgusu yapılıyor. Tutukluluk ile ilgili yeni kriterler de çalışma kapsamında.

Yargı ile ekonomi çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

Çalışmaların ikinci önemli ayağı ise Cumhurbaşkanlığı'nda. Özellikle Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku başlıklarında aksaklık tespitleri yapılıyor. Ana hedef “Yatırım ortamının iyileştirilmesi için somut adım atmak" ve güven mesajı vermek. "Güven" kelimesi yatırımların da şifresi olarak görülüyor.

İhtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması da gündemde. Eş zamanlı olarak da hakimlerin uzmanlaştırılması. Yatırımcılar açısından yargının hızlı ve etkin işleyişinin önemine vurgu yapılıyor. Arabuluculuk da ele alınan bir başlık. Çalışmaların 3. ayağı ise AK Parti.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, bazı milletvekilleri ile "İnsan Hakları Politika Belgesi” toplantısı gerçekleştirdi. Çalışmalar hem MYK hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.