Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşılar başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünyayı etkileyen sıkıntılar nedeniyle geçen yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Koronavirüs salgının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla yeni duruma hazırladık.

Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere destek programı başlattık.

Aldığımız önlemlerle bu zor dönemde ekonomimizin direncini korumayı başardık.

Bu yılın ilk haftasında da borsa endeksimiz rekor tazeledi.

Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalara rağmen 2020 yılını oldukça iyi tamamladık. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 169,5 milyar dolar ile hedefi yaklaşık 4 milyar dolar aştı. Henüz rakamlar açıklanmadı ama aynı şekilde 2020 yılında yüzde 0,3 olan büyüme hedefimizi aştığımıza inanıyorum.

Türkiye ekonomisinin büyümesi ekonomimizin gücünün ifadesidir. Karadeniz'deki 405 milyar küplük doğalgaz keşfi ekonomimize en güzel armağan oldu. Devam eden yatırımlarımızı haftada birkaç açılışla milletimizin hizmetine sunduk.

Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. 2021 yılının yatırım, üretim, istihdam, ihracatın arttığı ve sürdürülebilir büyümenin bir yıl olacağına inanıyorum. Kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Önceliklerimiz fiyat istikrarı ve reformlar olacaktır.

Siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemelerini gayet iyi biliyoruz.

Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır.

Artık bu ülkede cumhurbaşkanı milletin yarıdan fazlasının iradesiyle belirlenmektedir, bunları derdi milletledir.

Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.

Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor.

Mevsim normallerinin altına düşen yağışlar ülkemizi ciddi bir kuraklık tehdidi ile yüz yüze bırakmıştır. Barajların bir kısmının neredeyse boşaldığı diğerlerinde ise çok düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılda görülecek böyle bir dönemde hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Tasarrufla hareket etmek zorundayız. Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz. İçme suyunda da önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Doğru yöntemlerle sulamada yüzde 50 tasarruf edebileceğimize inanıyoruz.

Enerji sürdürülebilir kalkınmanın temel alt yapısıdır. 2033 yılına kadar enerjide tasarruf ettiğimiz rakamı 30 milyar doların üzerine çıkartacağız.

Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde altın üretimini 100 tona yükseltmektir.

KORONAVİRÜS SALGINI

Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının sağlık sistemi üzerindeki yükü önemli ölçüde hafifledi. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.

AŞILAMA TARİHİ

Gelinen aşamada salgınla mücadelede önemli husus aşı çalışmalarıdır. Hali hazırda Çin menşeli aşıyı ülkemize getirmeye başladık. 3 milyon doz aşı şu an ülkemize geldi. Rus ve İngiliz menşeli aşılarla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz uygulamasına geçecektir. Sayın Bakan bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe ve cuma olur diyor. Perşembe veya cuma bu kampanyamız başlamış olacak.

En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çabalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasiteyle yürümeye devam edeceğiz.