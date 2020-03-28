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28.03.2020 - 16:36 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü

'Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor'Dünyayı kasıp kavuran corona virüs (Covid-19), ticaret kurallarını da bozdu. Almanya’nın seyahat kısıtlaması getirmesi, ülkedeki taksicilerin en büyük gelir kaynağı olan havalimanlarını 'terkedilmiş' şehre dönüştürdü. DHA’ya konuşan Türk taksiciler, işlerinin kötü gittiğine isyan ederek, "Müşteriler bize 2 rulo tuvalet kağıdı teklif ederek, gidecekleri yerlere götürülmelerini istiyor" dedi.
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