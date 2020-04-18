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18.04.2020 - 15:00 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane inşaatlarını havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı. Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

 

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane inşaatlarını havadan inceledi

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane inşaatlarını havadan inceledi

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane inşaatlarını havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane inşaatlarını havadan incelediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.
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