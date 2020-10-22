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22.10.2020 - 18:09 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Ruhani'den kritik görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşemesinde kritik konular ele alındı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Ruhani'den kritik görüşme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.

Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan’ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden PKK/YPG terör örgütüne karşı ortak hareket etmenin ve İdlib'de ateşkesin korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaların müspet sonuçlar doğurması için gerekli olduğunu dile getirdi.

Askere destek için şarkı söylediİran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan ordusuna destek için sınırda türküler söylüyor. 27 yıllık işgalden dün kurtarılan Zengilan şehri Azerbaycan'da büyük bir coşkuya yol açarken, güneydeki İranlı Azerbaycanlıların yayınladığı bir video sosyal medyayı salladı.
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