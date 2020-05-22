22.05.2020 - 19:57 |
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü
Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Salih'in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konular ele alındı.
Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.