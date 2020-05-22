MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü
ABONE OL
22.05.2020 - 19:57 |

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü

Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Salih'in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konular ele alındı. 

Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HES Kodu sorgulama ekranı 2020 - HES kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir? - 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ne işe yarar?

HES Kodu sorgulama ekranı 2020 - HES kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir? - 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ne işe yarar?

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'te

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'te

Sıradaki Haber