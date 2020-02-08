Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbullulara müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Burası İstanbul'un en köklü spor tesislerinden biridir. Bu tesisten nice sporcu yetişmiştir. Bizde futbol oynadığımız dönemde burada maçlara çıkıyorduk.

Tesisimiz 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine sahiptir. Tesis bünyesinde halter ve kondüsyon salonu vardır.

7 GÜN 24 SAAT AÇIK OLACAK

Buradan tüm gençlerimize şu müjdeyi vermek isterim. Burhan Felek 7 gün 24 saat hizmet verecektir. Böylece okula ve işe gidenler de kullanabilecek. Bu tesisleri çürüyüp gitsin diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesisleri kullansın istiyoruz.

Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Spor tesislerine eski parayla 9,5 katrilyon lira yatırım yaptık. İnşa ettiğimiz tesisler sayesinde lisanslı sporcu sayısında bir patlama yaşıyoruz. 9 buçuk milyon lisanslı sporcu bulunuyor ülkemizde.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız, devrim niteliğinde bir adım attı. Artık gençlerimiz okul mu spor mu ikilemi arasında kalmayacak. Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor.

YENİ BİR KAMPANYA DAHA BAŞLATIYORUZ

Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Avrupa'nın en genç ve dinamik nüfusuna sahibiz.

Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesine uygun olan her yere 10 bin pota yerleştiriyoruz.

3 gün önce imzayı attım, vatandaşlığa attım. Shane Larkin'in milli takıma katılımı için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu sahalarda ter döken evlatlarımız arasından yeni şampiyonlar çıkacak. Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz

HEDEF 1 MİLYON

Yüzme havuzları 24 saat açık olacak. 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Elazığ'daki depremden sonra bölgeye giden gençliğimiz onlarca hayat kurtardı. En az 1 milyon genci de gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz.

Sadece kariyerine odaklı değil, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var.

Gençlerimizin projelerine 17,5 milyon lira destek verdik. Gençlerimize destek vermeye de devam edeceğiz. Üniversiteye giden gençlerimizin sayısını 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik.

Sadece 2019 yılında 2,5 milyar liralık kredi ve burs ödemesi gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, Türk vatandaşı olan Anadolu Efes'in oyun kurucu yıldızı giyen Shane Larkin'in forma hediyesini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Milletimiz için, insanımız için üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.