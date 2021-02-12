Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'karşı karşıyayız' diyerek sert çıktı: Dünyada örneği yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mutluyuz, hafta sonunu zor çektim. Ankara'da da Yunus Emre Haftası vesilesiyle kongre merkezimizde muhteşem bir geceye yetişeceğiz. Salı sabahına kadar buradayız. Cuma namazımızı da Ahmet Erdoğan Camimizde kıldık. Yarın, çok daha farklı, denizin üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımızın inşaatını yerinde görelim istiyorum. Bitince havalimanımız buradan, 25 dakika olacak. Rize merkez 20 dakika olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ulaşımının nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli. Cankurtaran Tüneli'ni de düşündüğümüzde Artvin'e mesafenin ne kadar kısaldığını görüyoruz. Yol medeniyettir dedik bu adımları atıyoruz. Ayder Yaylası'ndaki çalışmaları yerinde görmek istiyorum. Ovit Tüneli'ni açtık. Tünel'deki son durumu da görelim istiyorum. Yakında Yusufeli Barajı inşaatını da arkadaşlarım takip ediyor. Yusufeli Barajı'yla enerjide, sulamada devasa bir adım atmış oluyoruz. Pazartesi günü Rize'de, salı günü Trabzon'da ilk kongremiz var. Daha sonra Ankara.

Rizemizde yaklaşık 70 yıllık geçmişi olan yükseköğrenim konusundaki yapılaşma, 2006'da üniversitemizle taçlandırmıştık. Sonradan ismimizin verildiği üniversitemize her türlü desteği sağlıyoruz. 18 bini bulan öğrenci sayısıyla üniversitemiz iftihar ettiğimiz seviyeye geldi. Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'a ardından dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan bir üniversiteye yakışan da budur. Adım adım üniversitemizi buralara çıkaracağız. Lojmanlarımızla bir başka güç, güzellik kattığımıza inanıyorum. İstedik ki bu lojmanlarla tüm hocalarımızın ayağına gidelim, yavrularımız orada eğitimlerini alsınlar, sıkıntı çekmesinler. Bunun dünyada örnekleri var, dünyada varsa bizde de olacak dedik.

(Türkiye'nin uzay programı)

Milli Uzay Programımızı paylaştık. Türkiye'nin böylesine iddialı hedefler ortaya koyması, kalbinde azıcık ülke sevgisi olanları heyecanlandırdı. Ancak bir kesim var ki, her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek, her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mı bilmiyorum. Bu kesimi mazur görmek istiyoruz ancak bu hüsnü niyeti bile hak etmiyorlar.

Bölünmüş yol yaparsınız 'Buraya uçak mı inecek', uzay programı açıklarsınız 'Başka işiniz mi kalmadı' derler. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı gönderdiğimiz 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini duyar gibiyim. Dünyada örneği olmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Her ilimizde üniversite kurduğumuzda bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık. Bunların asıl sıkıntısı siyasetten iş dünyasına medyadan akademiye uzanan toplumu yönetebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olması. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde gözümü yok. Yürütülen işlere takoz olmaya izin vermeyiz.

Biz ömrümüzü eserle, hizmetle geçirdik. Bunlar ise borç bulma, yatırım yapmama, durdurma programları yaptılar.

Bunların asıl sıkıntısı siyasetten iş dünyasına, medyadan akademiye uzanan gizli iktidarlarının yıkılıyor olması. Ana muhalefetin başındaki zat ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun nasıl bir yalan olduğunu belgeyle açıkladı.

Uzaya da gideceğiz bölgesel ve küresel lider de olacağız. Biz buna inanıyoruz.

Bütçeden üniversitelerimizin için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık. Bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik.

Bir özeleştiri yapmak istiyorum. Ülkemizde tarihimizin en büyük alt yapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla yepyeni bir Türkiye inşa ettik. Ama aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadık. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik. O eksikliği gidermemiz lazım.