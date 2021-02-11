Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım.

İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.

Kalın sağlıcakla...