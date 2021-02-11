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11.02.2021 - 15:34 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, 'İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz' dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım.
İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.
Kalın sağlıcakla...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

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