11.02.2021 - 15:34 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, 'İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz' dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım.
İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.
Kalın sağlıcakla...
'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.