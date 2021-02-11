Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretler nedeniyle 5 günlük program için Ankara'dan uçakla Trabzon'a geldi.



Trabzon Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı.



Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan buradan da Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.









