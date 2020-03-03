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03.03.2020 - 00:33 | | AA

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.

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