Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Bu millet seni affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Her durumda kadınları korumaya alıyoruz. Bugün kadın hakları borazanlığı yapanların kadını insan olarak bile kabul etmediği kültürel geçmişten geldiklerini unutmadık.

Aynı dönemde bizim toplumumuzda kadın devletin kuruluşundan vatanın savunulmasına, üretimden aileye kadar tüm alanlarda en ön saflarda yer alıyordu. Bizim milletimizin ataerkil ve ya anaerkil değil, 'aile erkil' bir millet olduğunu söylüyoruz. Her insanımız gibi kadınların da onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir

Aileye yapılan her saldırı ve tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış sayıyoruz. Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız

Zulüm kime yapılırsa yapılsın ayrımcılık kime karşı uygulanırsa uygulansın karşı çıkılması ve mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür. Türkiye'de çevre, kadın, çocuk, engelliler gibi konularda sürekli konuşan, eleştiren, karamsarlık aşılayan bir kesim var.

Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez.

Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir. İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur.

CHP tam bir facia örneğidir. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?

CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur.

('Ordu satıldı' tartışması)

Vekilin benim askerime, orduma hakaret edecek. Bay Kemal senin ağzından bir olumsuz bir ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz.

İşte daha geçenlerde... Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlâksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Yahu bu milletin değerleri, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İnanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar.

Bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi ben tanımadım. Akşam yalan sabah yalan. Bir doğru, dürüst konuş. Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma. Zarar eden bir fabrika söz konusu değil.

Zira buradan tamamıyla her yönüyle zarar eden bir tank-palet fabrikası varken, şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadan, buranın hep renöve edilmesi, hem restore edilmezi, makinelerin A'dan Z'ye yenilenmesiyle, bu fabrika kendimize ait tankların bakım onarımlarından tutun, yeni atılacak atılımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecektir.

CHP'li hanım kardeşlerimize, Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum, partisindeki taciz ve tecavüz furyasına sessiz kalan hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin.

Bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz.

(Ayşe Çakmak'ın belediye başkanlığına seçilmesi)

Siverek'te bugün bir seçim yapıldı. Boşalan Belediye Başkanlığı için Ayşe Çakmak hanımefendi 3. turda seçildi.