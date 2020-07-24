24.07.2020 - 16:43 | | AA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla görüştü
Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya Camii’nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel konular değerlendirildi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.