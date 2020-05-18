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18.05.2020 - 16:23 | | AA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede virüs salgını ile mücadele ele alındı. Öte yandan iki lider Suriye ve ikili ilişkileri de görüşmede ele aldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Dünya corona virüsün pençesindeDünya genelinde corona virüsle mücadele sürüyor. toplam vaka sayısında ilk sırada yer alan ABD’yi, rekor artışla Rusya izliyor.
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