MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
ABONE OL
07.11.2020 - 22:34 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tarihi törende dikkat çeken ismi Erdoğan açıkladı: Gurur abidesi olacak

 

Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulunduAydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgede 2 bin 500 yıllık olduğu kaydedilen iki lahit gün ışığına çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul Valiliği'nden Sarıyer'deki darp olayı için açıklama

İstanbul Valiliği'nden Sarıyer'deki darp olayı için açıklama

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! Ağır hasta sayısı artıyor...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! Ağır hasta sayısı artıyor...

Sıradaki Haber