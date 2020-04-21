21.04.2020 - 17:37 | | AA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede salgına karşı mücadelede iş birliği ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Son dakika haberi I Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.