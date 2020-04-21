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21.04.2020 - 17:37 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede salgına karşı mücadelede iş birliği ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberi I Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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