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30.08.2020 - 15:31 | | DHA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Roketsan'ın Lalahan Yerleşkesi'ne geldi. 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra yerleşke içinde düzenlenen toplantıda yetkililerden yürütülen projeler hakkında bilgi aldı, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni inceledi.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsanda

Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da hazır bulundu.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsanda

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