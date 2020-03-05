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05.03.2020 - 10:29 | | milliyet.com.tr, AA

Son dakika... Gözler Moskova'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya hareket etti

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya hareket etti.

Son dakika... Gözler Moskova'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya hareket etti

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.

Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

ÇANTADAKİ TEK GÜNDEM İDLİB!

Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019’daki “Soçi Mutabakatları”nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

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