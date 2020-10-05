05.10.2020 - 20:15 |
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Stoltenberg ile görüştü
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 5 Ekim 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz." dedi.