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05.10.2020 - 20:15 |

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Stoltenberg ile görüştü

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 5 Ekim 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz." dedi.
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