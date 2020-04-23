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23.04.2020 - 20:39 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi! İstiklal Marşı'nı okudu

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapıp İstiklal Marşı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi! İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tüm çocukların Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.

Hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan ayrıştırmadan vatanımızın her köşesini kucaklama gayreti içerisinde olduk.

23 Nisan günü milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir.

Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz.

Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz

83 milyonun tüm fertlerinde bilhassa bugün bayramlarınızı kutladığımız çocuklardan biraz daha sabretmelerini istiyoruz.

Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır

İstiklal Marşı'mız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz gelecekte ihtiyacımız olan ruhu da ifade eder.

Biz burada kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte mesajlarımızı kalbimizde hissederek okumak suretiyle bu milli coşkuya iştirak edeceğiz.

23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür.

Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi İstiklal Marşını okudu

 

 

 

 

 

 

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