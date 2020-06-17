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17.06.2020 - 14:11 |

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme başladı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme başladı

Ankara'da gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer alıyor.

Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum, İç siyasetteki gelişmeler. Tüm başlıklar enine boyuna görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye sahadaki son durumla ilgili bilgi verecek

Beştepe'deki görüşmede öncelikli gündem Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye sahadaki son durum ile ilgili bilgi verecek.

İki lider Libya'daki son durum ile ilgili fikir alışverişinde bulunacak

Kritik öneme sahip bir diğer konu ise Libya. Türkiye, Libya'daki krize çözüm bulmak için dünya başkentleri ile temas halinde. Yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin Erdoğan ve Bahçeli'nin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Erdoğan ile Bahçeli siyasi partiler yasasında değişikliği de konuşacak

İç politikaya ilişkin başlıklar da Külliye'deki görüşmede değerlendirilecek. İki lider, siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Ayasofya'nın ibadete açılması konusu istişare edilecek. 12 Temmuz'da yapılacak Meclis başkanlığı seçimi de gündeme gelecek. Cumhur İttifakı adayının kim olacağı sorusu bugünkü görüşmede ele alınacak.

Ve koronavirüs. Erdoğan ve Bahçeli, virüsle mücadelede Türkiye'deki son durumu ele alacak. Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için atılan adımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacak. 

'Pençe'nin şifresi! Kıpırdayamayacak hale getirdiGelen son dakika haberine göre, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kaplan operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gece operasyonu yapmanın önemine dikkat çeken uzmanlar, harekatın diğer ülkelere mesaj olduğu görüşünde. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da CNN TÜRK canlı yayınında Pençe-Kaplan operasyonunu değerlendirdi. "35 yıllık terör tarihindeki en önemli alan burasıydı." diyen Ağar, "Bu alanı tutmak son derece önem taşıyor. Çünkü stratejik tehdit bu alandan geliyor." ifadelerini kullandı.
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