04.02.2021 - 15:41 | | AA
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. İkili arasındaki kritik görüşme 1 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı görüşmesi Beştepe'de gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Edirne'de kırmızı alarm: Aşırı yağış ve karların erimesiyle tehlike büyüdü...Edirne'de aşırı yağış ve karların erimesiyle dün 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri'nin Uzunköprü ilçesinde taşması üzerine 'kırmızı alarm verildi. Meriç Nehri'nin sarı alarm seviyesi ise 'turuncu alarma' çevrildi. Ergene Nehri'nin taşması sonucu Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan Pavli Panayır Alanı sular altında kaldı. Alandaki çok sayıda iş yerini su basarken, bölgedeki binlerce dönüm arazi sularla kaplandı. Taşkın suları, Pehlivan ilçesine 30 metre kadar yaklaşırken, DSİ, taşkın olan bölgelerde suyun akışını önlemek amacıyla setler kurmak için çalışma başlattı.