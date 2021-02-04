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04.02.2021 - 15:41 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. İkili arasındaki kritik görüşme 1 saat sürdü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirilmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı görüşmesi Beştepe'de gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi

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